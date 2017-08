Gaston Ramirez è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Un profilo seguito da tempo, quello del trequartista uruguaiano, trattato in gran segreto e alla fine chiuso mercoledì. Ieri il nuovo acquisto blucerchiato ha sostenuto le visite mediche, poi questa mattina ha raggiunto il patron doriano Massimo Ferrero a Roma, nello studio dell'avvocato Antonio Romei, dove ha sottoscritto il suo contratto con il club di Corte Lambruschini.



La soddisfazione è tanta, per tutte le parti in causa, come testimoniano anche le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti della vicenda. Si comincia con Ramirez, che ha esternato il suo entusiasmo: "Felice di tornare in Italia, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per portarmi qui" ha commentato in maniera piuttosto stringata a Sky Sport. Più vulcanico e originale, come sempre, il presidente Ferrero: "Mi sono fatto il regalo per il mio compleanno, che sarà domani: questo splendido giocatore. Grazie al lavoro di Romei e Pradè. Forza Sampdoria."