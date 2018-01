Sul tabellino dei marcatori, figura per tre volte il nome di Fabio Quagliarella. I tre assist di Gaston Ramirez non sono segnati, ma tutti quelli che hanno visto la partita della Sampdoria hanno potuto ammirare gli splendidi cioccolatini che il trequartista uruguaiano ha regalato al numero 27 blucerchiato: "Un trequartista deve sempre cercare gli attaccanti. Poi loro sono bravi a segnare. Fabio è fantastico. Se lui ha una palla gol, al 90% la concretizza. Dobbiamo giocare per lui, per Duvan e per tutti i nostri attaccanti" ha detto il numero 90 in zona mista, come riporta Sampdorianews.net. "Se hanno delle palle pulite, hanno più possibilità di far gol e noi di vincere le partite”.



Alla Samp, Ramirez sembra aver trovato definitivamente la sua dimensione: “La Serie A è un campionato difficile, non puoi mai mollare. Noi sappiamo che stiamo lavorando tanto per fare sempre il risultato, anche se non ci si può sempre riuscire. Qui alla Samp mi sento bene: giocando spesso, sento la fiducia di tutti, in campo si vede". Adesso il Doria è atteso da un doppio confronto proibitivo: "Ora con la Roma avremo due partite. Saranno partite difficili - conclude Ramirez - ma giocheremo per fare delle buone prestazioni”