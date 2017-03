Niente Cristiano Ronaldo, Bale o Benzema, a tirare il Real Madrid fuori dai guai al San Paolo è ancora una volta il capitano: Sergio Ramos realizza la doppietta che ribalta il risultato dopo l'iniziale vantaggio di Mertens e lancia la squadra di Zidane di proiettarsi verso i quarti di finale. Grande risposta del centrale spagnolo alla pioggia di critiche che tifosi e media iberici gli avevano riservato nel corso delle ultime settimane: con lui in campo il Real prende quasi sempre gol (solo 4 volte su 28 presenze complessive è riuscito a mantenere la porta inviolata), tanto che alcuni auspicano che la difesa del futuro possa fare a meno di lui e puntare tutto sui rampanti Varane e Nacho Fernandez.



UOMO DAI GOL PESANTI - Eppure rinunciare a un centrale con questi numeri sembra essere una follia: 10 gol in questa stagione (prima volta in carriera), 73 reti complessive in carriera con squadre di club, 12 gol in 100 presenze in competizioni europee con la maglia del Real. Non solo la quantità però, a impressionare sono il tempismo (incredibile tendenza a segnare negli ultimi minuti) e il peso specifico delle sue marcature: tanto per citarne alcune, le due al Napoli valgono la qualificazione ai quarti, quelle realizzate a Lisbona e a Milano nelle due finali contro l'Atletico Madrid sono valse a conti fatti due Champions League per i blancos. A chi lo critica Ramos oppone i numeri: forse non bastano a consacrarlo come il centrale migliore del mondo al momento (certamente nell'elite di questa categoria), senza dubbio ne fanno il difensore più decisivo nella storia del calcio. Contestato e ammirato, lui nel dubbio ruba la scena e la frase cult a CR7: piaccia o no "Yo estoy aqui", il Real Madrid è ancora una volta ai piedi, o meglio alla testa, di Sergio Ramos.



Twitter: @Albri_Fede90