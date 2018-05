Dopo l'ufficialità dell'accordo per le prossime quattro stagione con Steven Gerrard, i tifosi dei Rangers sognano l'arrivo di un altro ex Liverpool: Fernando Torres. L'attaccante spagnolo, che ha annunciato l'addio all'Atletico Madrid a fine stagione, ha pubblicato una foto congratulandosi con il suo ex compagno; proprio sotto il post, sono arrivati i commenti dei tifosi dei Rangers, che chiedono a Torres di trasferirsi in Scozia la prossima estate.