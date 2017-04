Claudio Ranieri, campione in Premier League con il Leicester l'anno passato, vuole tornare in panchina: "Voglio tornare ad allenare, mi sento un allenatore europeo, ma allenerei anche in Italia. Aspetto un buon progetto: lo devo sentire mio per dare il cento per cento altrimenti non accetterei. La Lazio? No, ormai sono a fine carriera, se fosse capitato all'inizio avrei accettato ma oggi, da tifoso romanista, non la allenerei. Anche se mi piace come sta giocando quest'anno". Accetterebbe anche una Nazionale? "Preferisco allenare un club e stare tutti i giorni con i miei ragazzi". Sulla Champions League: "Credo che il Real Madrid sia favorito, ma attenzione ad Atletico Madrid e Monaco, squadre da prendere con le molle. Da italiano faccio il tifo per la Juve, sarà fondamentale arrivare ai duelli in grande condizione fisica e avere il bellissimo spirito di sacrificio dimostrato finora".