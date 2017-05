Ad un anno esatto dal trionfo dei suo Leicester in Premier League, Claudio Ranieri ha parlato a Il Corriere del Ticino a proposito del match di domani sera tra Monaco e Juventus visto che il tecnico italiano ha già allenato entrambe le squadre durante la sua carriera.



"Al Monaco ero stato chiamato per rilanciare la squadra, finita in seconda divisione. Abbiamo vinto il campionato e al primo anno siamo arrivati secondi. Poi, però, i proprietari hanno voluto cambiare. Il calcio di oggi a certi livelli è così e bisogna saperlo accettare, ormai non mi scandalizzo e non mi arrabbio più."



“La vittoria per 2-1 a Bernabeu è stata la mia più bella soddisfazione da allenatore della Juve. Avevamo buoni giocatori, la squadra veniva dalla B, eravamo arrivati terzi al primo anno di A e stavamo risalendo a livello internazionale. Oggi la Juve ha fatto un salto di qualità enorme migliorando molto come società. Bisogna togliersi il cappello di fronte al grande lavoro di Marotta, Agnelli e gli altri componenti del club. Non credo che la Juve sottovaluterà l'impegno. Non sarà una passeggiata ma i bianconeri possono farcela. Champions ora o mai più? Mi sembra un luogo comune perché la Juve ormai ha una società solida e in ogni caso sarà competitiva in Champions anche il prossimo anno. Dybala Pallone d'Oro? Glielo auguro. Non è solo un campione ma un ragazzo straordinario, solare, che trasmette allegria quando gioca e ti fa innamorare di questo sport."