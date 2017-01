Claudio Ranieri, manager del Leicester, ai microfoni di Premium Sport ha detto la sua sulla lotta scudetto tra Juventus, Roma e Napoli, tre squadre che ha allenato nella sua lunga carriera. "La Juventus sta facendo il solito lavoro, è solida e forte come società, le altre stanno in una fase evolutiva. Auguro loro di essere al pari con la Juventus perché solo così può progredire il calcio italiano. Tutti sanno che io sono romanista per cui il cuore batte in quella direzione".