Gli allenatori italiani sono tornati decisamente di moda. Ce ne eravamo accorti già nelle passata stagioni, con le scelte, poi rivelatesi vincente, di Leicester e Chelsea di puntare su Ranieri e Conte, seguiti a ruota in Premier da Guidolin e Mazzarri. Carlo Ancelotti è ormai un habitué e, dopo il passaggio ai Blues, al Paris Saint Germain e al Real Madrid, si è visto affidare il post Guardiola al Bayern. E' emigrato e ha subito vinto anche Massimo Carrera, accomodatosi sulla panchina dello Spartak Mosca e capace di centrare il titolo russo al primo tentativo. L'anno prossimo se la vedrà con Roberto Mancini che, dopo i trascorsi in Inghilterra, ripartirà dall'ambizioso Zenit San Pietroburgo.



Ma la corsa dei club stranieri ai tecnici del Belpaese non si ferma qui e presto potrebbe portare ben due esponenti della nostra scuola in Ligue 1. In Francia, si è scritto nelle ultime ore che il Nantes abbia raggiunto un accordo totale con Claudio Ranieri, che aveva avuto anche un abboccamento col Saint-Etienne, subordinato all'ottenimento di una deroga per aver superato il limite consentito dei 65 anni di età. E sullo sfondo c'è sempre quel Crystal Palace che gli darebbe l'opportunità di fare un nuovo tentativo nel campionato inglese. Nantes e Saint-Etienne al centro del mercato degli allenatori, con les Verts, in particolare, che potrebbero rappresentare la destinazione di Alberto Zaccheroni, oggi commentatore Rai, la cui ultima esperienza risale al 2016 quando, dopo 9 giornate fu esonerato dai cinesi del Beijing Guoan. L'ex Inter e Milan, che ha parlato anche con il Nantes, è stato contattato nei giorni scorsi ed è in lizza per il posto lasciato libero dopo 8 anni da Galtier.