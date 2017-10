Claudio Ranieri ha parlato a Extra Time, l'inserto de La Gazzetta dello Sport dedicato al calcio estero, della sua nuova esperienza sulla panchina del Nantes. Tra i tanti temi toccati, anche le concrete possibilità del Paris Saint-Germain di vincere tutto: "PSG irraggiungibile? Solo loro possono perdere il campionato, ma è già successo lo scorso anno, con il Monaco che ha fatto una grande stagione. Se i parigini sono favoriti anche in Champions League? Il PSG è stato costruito per arri­vare fino in fondo in Europa, ma in Champions a volte serve un pizzico di fortuna nei mo­menti importanti. Se la Juventus può metterli in difficoltà? La Juve è una macchina da guerra che può mettere in diffi­coltà chiunque. Le avversarie in Serie A? La Roma sta cambiando pelle con nuovi giocatori e Di Fran­cesco. Al Napoli manca magari un po’ di fortuna. Ma Sarri sta gestendo bene la rosa, con un buon turnover, anche per Ham­sik. Spero arrivino pronti in primavera".