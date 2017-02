Claudio Ranieri ha parlato della stagione del Leicester ed ha ribadito la sua volontà di centrare l'obiettivo salvezza: ''Stiamo lavorando davvero duro e quando lavori così, quando credi in qualcosa, alla fine tu arrivi al traguardo che ti eri prefissato''.



"Il nostro obiettivo è la Premier League. E' vero che siamo in corsa anche in FA Cup e Champions e faremo del nostro meglio, ma la priorità è la salvezza. Contro il Derby sono andati in campo altri giocatori e voglio dare loro un'altra opportunità per dimostrare il proprio valore. Dobbiamo essere più solidi, più compatti, solo così potremo uscire da questo periodo. E' difficile dire cosa sta andando bene e cosa sta andando male, ma sono sempre vicino ai miei giocatori. Abbiamo lottato la scorsa stagione e lo faremo anche quest'anno, se riusciamo a cambiare il nostro stato d'animo ci salveremo. Se lavori duro, se credi in qualcosa, alla fine raggiungerai l'obiettivo. Ci basta anche una sola vittoria per cambiare le cose. Ricordo la mia prima volta in serie A, eravamo ultimi, nessuno avrebbe scommesso sul Cagliari e invece ci siamo salvati con un turno d'anticipo. Anche col Parma eravamo giù, ma siamo rimasti positivi fino alla fine. Sono piccoli dettagli, ma bisogna continuare a crederci".