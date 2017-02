Claudio Ranieri, manager del Leicester, ha parlato della situazione di Leonardo Ulloa, che ha pubblicamente attaccato il club per non averlo ceduto: ''Giocherà o no? Certo che giocherà, non c’è problema. Ulloa è un professionista al 100%. La situazione è normale, non vogliamo venderlo. Certamente è frustrato, vuole giocare di più e voleva andare via, ma non c’è alcun problema, ha tentato di spingere per la cessione ma è tutto a posto. Ulloa è un ragazzo fantastico, è un buon giocatore e un buon professionista. Quando sarà pronto, avrà le sue chance. Sto aspettando che torni e spero che faccia meglio in queste settimane''.