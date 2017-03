La Uefa ha aggiornato come sempre il ranking stagionale dei club impegnati nelle competizioni continentali e, in attesa delle due gare di Champions League di questa sera e di quelle di giovedì di Europa League, un grosso balzo in avanti è stato fatto in classifica dalla Juventus, volata al primo posto nel rendimento stagionale. Superato il Real Madrid, il Barcellona e anche il Bayern Monaco. I bianconeri hanno portato 25.45 punti al ranking italiano mentre il Real, secondo, è fermo a quota 25.2 punti.Ecco le prime 10 posizioni: