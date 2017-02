La Juventus scala sei posizioni nel ranking UEFA per la stagione in corso grazie alla vittoria per 2-0 in casa del Porto nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League, portandosi dall'ottavo al secondo posto della classifica relativa alla stagione in corso. La squadra di Massimilano Allegri, sempre quinta nel ranking generale che considera le ultime cinque stagioni, scavalca invece Real Madrid, PSG, Barcellona, Bayern e Dortmund nel ranking 2016/17, restando dietro solo all'Atletico Madrid di Diego Simeone.





RANKING DELLA STAGIONE 2016-17



1 - Atletico Madrid (SPA) 23.914

2 - Juventus (ITA) 23.383

3 - Real Madrid (SPA) 22.914

4 - Paris Saint-Germain (FRA) 22.283

5 - Siviglia (SPA) 21.914

6 - Barcellona (SPA) 21.914

7 - Bayern Monaco(GER) 21.457

8- Borussia Dortmund (GER) 21.457

9 - Arsenal FC (ING) 21.442

10 - Manchester City (ING) 20.442



RANKING DELLE ULTIME CINQUE STAGIONI



1 - Real Madrid (SPA) 162.885

2 - Bayern Monaco (GER) 151.442

3 - Barcellona (SPA) 146.885

4 - Atletico Madrid (SPA) 133.885

5 - Juventus (ITA) 128.199

6 - Paris Saint-Germain (FRA) 125.733

7 - Borussia Dortmund (GER) 121

8 - Siviglia (SPA) 111.885

9 - Benfica (POR) 111.866

10 - Chelsea (ING) 105.649