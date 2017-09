L'Italia rinsalda il quarto posto nel ranking UEFA per club, alle spalle di Spagna, Inghilterra e Germania, davanti alla Francia. Le vittorie in Europa League di Milan, Atalanta e Lazio riscattano le cadute Champions di Juventus e Napoli e il pareggio della Roma. Al momento non è in discussione la qualificazione di 4 squadre in Champions per la stagione 2019-20 (per la prossima sono già sicuri i 4 posti).



RANKING PER CLUB

1 - Spagna 91.855

2 - Inghilterra 64.463

3 - Germania 63.998

4 - Italia 63.082

5 - Francia 48.415

6 - Russia 45.382

7 - Portogallo 41.582

8 - Belgio 37.100

9 - Ucraina 35.733

10 - Turchia 31.200