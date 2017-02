Andrea Ranocchia ha parlato del suo passaggio dall'Inter all'Hull City e della Premier League: ''Il mio trasferimento è stato veloce e inaspettato. Sono contento di essere approdato in Premier League all'Hull City. Le cose al momento stanno andando bene ma il campionato è lungo e io darò tutto me stesso per centrare l'obiettivo della salvezza. Sono molto sorpreso per Ranieri, è un allenatore che l'anno scorso ha fatto la storia del calcio. Mancini al Leicester? L'ho avuto come allenatore per un anno e mezzo, è un grande tecnico che conosce bene il calcio inglese e il calcio internazionale. Se il Leicester lo sceglierà lui farà di certo un bel lavoro. Conte? Non mi sorprende, è uno dei migliori al mondo. Ho avuto la fortuna di aver lavorato con lui per qualche anno e sono contento per come gli stanno andando le cose. Rappresenta lo spirito di un vero lavoratore, di una persona che vuole arrivare ai massimi livelli ed è quello che sta dimostrando''.