Dopo aver espugnato Udine con un netto 4-0, il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha parlato così ai microfoni di InterTV: "Due tiri e due gol? Meglio di così? Ho il 100% di realizzazione. Questo è il mio stadio, è la seconda volta che segno. Uno è sempre pronto, ma non è facile accendersi in 5 minuti. Però la squadra in questo momento è forte, siamo coesi, siamo un grande gruppo e si portano a casa punti giocando bene. Rispetto ad altri anni il gruppo è rimasto compatto anche nei momenti difficili ed è di buon auspicio per le prossime due partite. Non vogliamo recriminare nulla alla fine del campionato. Il cuore da interisti è fondamentali, tutti devono averlo per la propria squadra. Sono contento per tutti, anche per Dalbert e per Santon che è entrato bene. Il tifoso non ci pensa, chi gioca poco e si allena bene è sempre fondamentale. Dobbiamo fare altri 6 punti e vedremo cosa accade alla fine".