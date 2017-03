Lunga intervista di Andrea Ranocchia, difensore dell'Hull City, a gianlucadimarzio.com: "Al mio primo giorno nello spogliatoio dell’Hull City mi hanno ‘costretto’ a salire su una sedia e cantare una canzone. E mò che canto? Mi sono detto, poi ho iniziato ad intonare l’Inno di Mameli. Ho scelto di mettermi in discussione accettando la proposta dell’Hull City anche per provare a riconquistare la maglia della Nazionale, ma in questo momento mi interessa soprattutto vivere al massimo quest’esperienza. Con Pioli avevo un buon rapporto. Con lui come con tutti gli allenatori che ho avuto in passato. Non sono uno che fa casino in spogliatoio, mi impegno in tutto quello che faccio. Sia quando gioco che quando non gioco".



INGHILTERRA, E' DURA - “Marco Silva mi ha chiamato proponendomi il progetto che mi è subito piaciuto, e poi c’erano tanti miei compagni che mi parlavano benissimo della Premier. E oggi posso dire che avevano ragione. Ancora oggi faccio un po’ fatica con l’inglese e i primi giorni con la guida a destra ero un disastro. Ho preso due incroci contromano solo il primo giorno. I cerchioni? Già li ho rigati tutti con il marciapiede in manovra. Ho preso una maestra per l’inglese con la quale faccio sei ore di lezioni a settimana, perché per ora parlo un inglese molto alla buona. Il problema è quando i miei compagni parlano tra di loro: è lì che faccio più fatica. Loro mi aiutano e mi hanno accolto bene: mi stanno facendo capire il loro modo di sentire il calcio. Ammetto che all’inizio ero spaesato, ma ora va alla grande. Il clima? n un mese e mezzo non ho quasi mai visto il sole. Piove praticamente tutti i giorni".