Ha dovuto aspettare appena 66 minuti Andrea Ranocchia per prendersi l'Hull City. Il primo febbraio scorso, il giorno dopo il suo arrivo dall'Inter, Marco Silva decise di mandarlo in campo per giocare gli ultimi minuti della sfida di Premier contro il Manchester United, finita 0-0. Da quel 66esimo minuto in poi, Ranocchia non ha più lasciato il centro della difesa delle Tigers, schierato sempre titolare e mai sostituito nelle successive cinque partite, fino all'ultima di sabato scorso, contro lo Swansea.



TITOLARE FISSO - Nelle sei gare giocate da quando c'è Ranocchia, l'Hull City ha collezionato 8 punti e attualmente si trova al terzultimo posto in classifica, ad appena una lunghezza dal Crystal Palace e da quella quartultima posizione che vorrebbe dire salvezza. Un traguardo da cui può dipendere molto del futuro dell'ex difensore del Bari. L'accordo tra Inter e Hull è sulla base di un prestito secco, ma se dovesse fare bene da qui a fine stagione, il club inglese potrebbe provare ad acquistarlo a titolo definitivo.



VITA INGLESE - L'idea di Ranocchia, dopotutto, è chiara: vuole continuare a giocare in Premier, nonostante un contratto coi nerazzurri in scadenza nel 2019. Una volontà espressa qualche settimana fa, alla tv ufficiale delle Tigers: "La Premier League è un grande torneo: i fan, gli stadi e i terreni di gioco sono magnifici. Spero di riuscire a rimanere qui l'anno prossimo. L'Inter? Diciamo che non ho avuto problemi con i manager o con il club, ma a 29 anni ho deciso di sperimentare qualcosa di nuovo, di venire a giocare all'estero: è una nuova esperienza di vita". Un'esperienza partita bene, che per il momento ha una data di scadenza fissata al 30 giugno. Ma che Ranocchia vuole prolungare, nell'Hull City o magari nel Chelsea di quell'Antonio Conte che lo stima dai tempi dell'Arezzo.



