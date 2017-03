Andrea Ranocchia è tornato ad alti livelli e in Premier League con l'Hull City sta finalmente mostrando il suo valore. Parlando ai microfoni della tv ufficiale del club, il centrale umbro ha parlato anche del suo futuro e del suo passato all'Inter: "La Premier League è un grande torneo, i fan, gli stadi e i terreni di gioco sono magnifici. Spero di riuscire a rimanere qui l'anno prossimo".



L'INTER - "Diciamo che non ho avuto problemi con i manager o con il club, ma a 29 anni ho deciso di sperimentare qualcosa di nuovo, di venire a giocare all'estero: è una nuova esperienza di vita".



L'ESORDIO - "Esordio dal primo minuto contro il Liverpool? E' stata un'emozione grandissima giocare i primi minuti contro un club di rango e in una grande atmosfera: ero stanchissimo e contentissimo. Di sicuro faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo, è quello che percepisco in questo ambiente".



RAPPORTO CON L'ALLENATORE - "Marco Silva? Ogni allenatore ha delle qualità, lavorano sulla tattica ma lui gestisce molto bene il gruppo e penso abbia tutte le carattersitche per fare una splendida carriera"