Hu Wenjun collaboratore di tante società cinesi di calcio, ha parlato a Milannews della situazione legata al closing del Milan: "Collaboro da anni con le squadre di Shanghai, ed appena sono uscite in Cina le prime notizie del closing sul Milan, ho preso contatti con gli intermediari della trattativa per capire i dettagli. La trattativa che porta verso il closing è al 90% e non è lontano dalla chiusura, capisco che la pazienza dei tifosi in Italia sia al limite ma devono capire che trattative di questo genere sono lunghe e piene di ostacoli.



Se posso fare una critica, la comunicazione della trattativa è stata sbagliata, forse pressata dalla stampa.Chi parla di differenze enormi con il closing Inter/Suning sbaglia, la differenza principale è proprio nella comunicazione alla stampa. Appena Suning aveva trasferito i fondi all'estero (prima Hong Kong e poi Lussemburgo) per completare l'acquisto dell'Inter, sono uscite le voci della cessione di Moratti, praticamente a closing avvenuto. La trattativa è durata mesi, e non penso che la stampa italiana sappia esattamente i dettagli di tale durata. I tempi minimi per questo genere di trattative sono di 6 mesi.



Ho due motivi per credere al closing, il primo è che la Sino Europe da agosto ha aperto 8 aziende in Cina, 2 ad Hong Kong e 1 in Lussemburgo. Tali aziende sono esclusivamente create per finalizzare l'acquisto del Milan. Il secondo motivo è che posso confermare senza ombra di dubbio il vero problema della trattativa: l'esportazione di fondi dalla Cina all'Europa".