Giornata europea per il Milan, che alle 19 è atteso dalla sfida contro l'Austria Vienna nella prima della fase a gironi dell'Europa League. Questa mattina, i quotidiani austriaci non hanno mostrato alcun timore reverenziale: dopo gli elogi di ieri, questa mattina non c'è segno di paura, come racconta il nostro inviato da Vienna, Daniele Longo. Un evento mediatico, con 40mila spettatori allo stadio, come non si vedeva da tempo nella capitale austriaca.



I quotidiani lasciano spazio, poi, alla sfida nella sfida, quella tra Holzhauser e Bonucci: una contrapposizione tra i leader delle due squadre, con il mediano che vale 3 milioni di euro, mentre il centrale 45 milioni. Tutto è pronto per il ritorno rossonero in Europa, l'attesa aumenta.