Il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli ha così analizzato la sfida col Crotone ai microfoni di Sky Sport: “Oggi per Cagliari era un giorno importante, giocare alla Sardegna Arena. Era importante trovare la vittoria e lo abbiamo fatto con grandissimo merito, legittimando un ottimo primo e una buona gestione nella ripresa. E sono contento che il primo gol nel nuovo stadio lo abbia fatto un sardo e un giocatore come Sau che è legato alla maglia”.



Barella migliore in campo?

“Nicolò sta crescendo di partita in partita. In questo inizio di stagione ha fatto tre partite importantissime. E’ un giocatore di grandissima prospettiva e sono contentissimo di averlo come giocatore”.



Ha la sensazione che questo stadio può diventare il vostro talismano?

“Assolutamente. Anche il vecchio Sant’Elia è sempre stato un fortino. Storicamente il Cagliari in casa ha fatto tanti punti. In questo stadio con la gente aggrappate a pochi metri senti il calore. Al di là dello stadio chi viene a giocare o allenare a Cagliari, al di là di chi ci nasce, senti quel senso di appartenenza che ti fa dare qualcosa in più”.