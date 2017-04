disputa la sua ultima partita da professionista con la maglia della Juve. 25 aprile 1995, Andrea Fortunato a distanza di un anno esatto si spegne dopo mesi trascorsi a combattere contro una malattia infame come la leucemia. In questi giorni di ricordo di uno degli angeli bianconeri, ilBiancoNero.com ha contattatosuo grande amico e non solo compagno di squadra: “. Da suo papà a sua mamma, da sua sorella a suo fratello. Aveva un grande carattere, era sempre leale, era benvoluto da tutti quanti. Ed aveva davanti a sé un grande futuro da calciatore, con la Juve e sono sicuro anche con la Nazionale. Quando ci ha lasciato è stato un brutto colpo per tutti”. E si parte con i ricordi, senza dimenticare il presente.