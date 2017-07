Ai microfoni di goal.com, Fabrizio Ravanelli commenta il mercato fatto dal Milan:"Scudetto? Io non credo. E’ molto difficile quando cambi così tanto, è complicato trovare la giusta amalgama in tempi rapidi. Il Milan avrà bisogno di tempo, penso però che possa fare una buona stagione e forse si potrà qualificare anche per la Champions League. Non credo che però possa vincere il titolo perché Juventus, Napoli ed Inter sono più forti”.