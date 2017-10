Campo o panchina, la storia non cambia: Zinedine Zidane si è confermato un vincente anche da allenatore ed è prossimo a tagliare un nuovo traguardo professionale. Quella contro il Getafe, ottavo turno di Liga, sarà la partita numero 100 da tecnico del Real Madrid per Zizou, già capace di conquistare 7 titoli in poco più di un anno e mezzo (2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 1 Mondiale per Club, 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna). Oggi vogliamo dedicare la Classifica di CM a Zidane, ecco i dieci momenti chiave della sua avventura alla guida del Real Madrid.



DAL PRIMO CLASICO A CARDIFF - L'esordio non si scorda mai, il 5-0 rifilato al Deportivo La Coruna appena subentrato a Benitez, ma per Zizou i primi passi in panchina vogliono dire anche primi battesimi: severo lo 0-1 al Santiago Bernabeu che gli infligge Simeone al primo derby, pesante il 2-0 in trasferta col Wolfsburg. Saranno gli unici passi falsi di una seconda metà di stagione da favola: vittoria in rimonta e in inferiorità numerica al primo Clasico (per di più al Camp Nou), ribaltato il doppio confronto con i tedeschi percorso netto in Champions League fino alla finale di Milano. Lì, il punto probabilmente più alto della sua carriera: vittoria ai rigori, vendetta sull'Atletico Madrid per la seconda volta ko al derby in finale e prima Champions alzata. La stagione seguente le gioie si ripetono: Cristiano Ronaldo stende ancora i Colchoneros, questa volta in Liga e nell'ultima stracittadina al Vicente Calderon e primo campionato vinto, all'ultima giornata col Malaga ("L'emozione più grande" come ha ammesso lo stesso Zidane). La lezione subita da Messi al Bernabeu e la maglietta esibita dalla Pulce fanno male ma non pesano sul prosieguo di stagione, anzi, danno la spinta per la cavalcata trionfale in Europa: il Bayern fa tremare il Bernabeu, ma la delicata (e ricca di polemiche arbitrali) sfida vede i blancos uscire vincenti ai supplementari. E' la carica definitiva, un'altra tripletta di Ronaldo decide la semifinale con l'Atletico già all'andata e fa volare la banda di Zizou a Cardiff, dove si scrive la storia: 4-1 alla Juventus e per la prima volta una squadra vince due volte di fila la Champions. E il 2017/18? Si apre subito con un nuovo esame: CR7 viene espulso e squalificato per cinque giornate nell'andata di Supercoppa Spagnola col Barcellona. E Zidane? Supera il test vincendo anche al ritorno, ma nelle prime giornate di Liga perde terreno e ora si ritrova a inseguire il Barça capolista con sette lunghezze di distanza. La stagione però è lunga: Zidane riparte da 100, inizia una nuova fase della sua giovanissima e già vincente carriera.



I 10 MOMENTI CHIAVE



1. Real Madrid-Atletico 6-4 d.c.r. - Finale Champions League 2015/16

2. Juventus-Real Madrid 1-4 - Finale Champions League 2016/17

3. Barcellona-Real Madrid 1-2 - 31° giornata Liga 2015/16 (primo Clasico)

4. Real Madrid-Bayern Monaco 4-2 d.t.s. - Ritorno Quarti di finale Champions League 2016/17

5. Malaga-Real Madrid 0-2 - 38° giornata Liga 2016/17 (conquista titolo)

6. Real Madrid-Atletico 0-1 - 26° giornata Liga 2015/16 (primo derby)

7. Wolfsburg-Real Madrid 2-0 - Andata Quarti di finale Champions League 2015/16

8. Real Madrid-Atletico 3-0 - Andata Semifinale Champions League 2016/17

9. Atletico-Real Madrid 0-3 - 12° giornata Liga 2016/17 (ultimo derby al Vicente Calderon)

10. Real Madrid-Barcellona 2-3 - 33° giornata Liga 2016/17



@Albri_Fede90