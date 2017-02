Nikky Vuksan, agente di Mateo Kovacic, ha parlato a Radio Crc in vista della sfida con il Napoli di Champions League: "In questo momento Sarri è uno dei tecnici più apprezzati d'Europa, anche i calciatori sono dei veri top player: Milik ed anche tutta la rosa, la passione che mettono in campo è fondamentale per il gioco che stanno esprimendo. Tenere alta la concentrazione domani sarà fondamentale. E' vero l'effetto Bernabeu esiste, ma il Napoli gioca bene e può anche non esser un problema per gli uomini di Sarri perché in questa atmosfera, il Napoli, può esaltarsi ed il Real può avere dei problemi perché chiamato a vincere contro questa squadra nel proprio stadio".