Il giocatore del Real Madrid, Casemiro, ha concesso un'intervista ai media ufficiali dell'Uefa, poi ripresa da Marca. Ovviamente l'argomentazione prevalente è stata la semifinale di Champions e al contempo derby, contro i vicini dell'Atletico Madrid:



"Sappiamo quanto sia forte l'Atletico Madrid. Sarà una grande partita da vedere e molto difficile da giocare. I tifosi saranno come sempre una risorsa straordinaria in questi incontri. Li invito a mantenere la tradizione vista finora, come contro il Bayern. In questi casi il loro supporto fa la differenza, ti dà grande carica".



Sulla Champions vinta lo scorso anno a Milano, proprio contro l'Atletico: "E' il titolo più importante della mia carriera, mi sono sentito parte della vittoria. Non ci sono parole per descriverlo. Sappiamo quanto sia forte l'Atletico e sarà molto difficile da affrontare, perché gioca un buon calcio e hanno giocatori di qualità. Se non mi sbaglio, è stato in tre delle ultime quattro semifinali, quindi merita tanto rispetto. Dobbiamo affrontare la sfida con umiltà. Sarà fondamentale fare risultato nel primo tempo".



"Quando si gioca contro squadre come il Bayern, l'Atletico e la Juventus, con la tecnologia di oggi, basta familiarizzare con lo schema di gioco dei suoi giocatori. Giocare contro l'Atletico c'è un carico emotivo in più, è diverso, perché si tratta anche di un derby".