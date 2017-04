La Spagna intera e la città di Madrid in particolare sono pronte a fermarsi nel pomeriggio di oggi in vista dell'ennesimo derby fra Real Madrid e Atletico Madrid che deciderà una larga fetta della stagione di entrambi i club.



I Blancos di Zinedine Zidane sono in lotta per la conquista del titolo della Liga e un ko contro i Colchoneros permetterebbe al Barcellona di rifarsi sotto a sole due gare dal Clasico. Gli uomini di Diego Pablo Simeone, invece, sono ancora alla ricerca di una conferma in zona Champions League e sognano lo sgambetto ai rivali cittadini.



Sarà Griezmann contro Cristiano Ronaldo, in una sfida che in passato ha saputo mettere in vetrina grandissimi campioni. Ne abbiamo scelti 10, 5 per parte, e li abbiamo inseriti nella nostra gallery. E voi? Chi avreste inserito?