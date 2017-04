Un anno e mezzo fa, nell’ultimo confronto al Bernabeu, il Real Madrid venne travolto con quattro gol, senza segnarne nessuno. Stavolta, nel Clasico contro il Barcellona, per i bookmaker andrà diversamente: con il morale altro dopo la qualificazione alle semifinali di Champions, i Blancos puntano sul fattore campo (l’ultimo ko in casa nelle partite di Liga risale a febbraio 2016) e sulla delusione europea del Barça. In tabellone sono dunque Zidane e i suoi a partire favoriti, a 2,15, mentre per pareggio e segno «2» si sale a 3,60 e 3,15.