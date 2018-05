Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, oggi assente per infortunio nella sfida con il Real Madrid, protesta su Twitter, postando la foto del tocco di mano di Marcelo in area di rigore su cross di Kimmich non fischiato dal direttore di gara: "Nessun rigore? Ma dai....".



ANCHE VIDAL! - Non solo Boateng, anche l'altro infortunato del Bayern, Vidal, protesta dopo il rigore non assegnato su fallo di mano di Marcelo. Dopo le polemiche di Real-Juve, le merengues sono ancora nell'occhio del ciclone.