Le polemiche hanno infiammato il post-partita del ritorno dei quarti di Champions tra Real Madrid e Bayern Monaco, dopo che gli errori arbitrali di Viktor Kassai sono costati la qualificazione ai bavaresi. La trasmissione spagnola El Chiringuito prima e Marca poi hanno riportato l'assalto di Robert Lewandowski, Thiago Alcantara e Arturo Vidal allo spogliatoio del direttore di gara e dei suoi assistenti, con insulti e grida minacciosa, fermati soltanto dal successivo intervento della polizia. L'ex giocatore della Juventus, dopo il match, si era fatto sentire: "Un furto: i due gol di Ronaldo in fuorigioco, l'espulsione esagerata, il rosso mancato a Casemiro. Cose così non dovrebbero accadere in Champions. Sul 2-1 per noi loro si sono spaventati e l'arbitro ha iniziato lo show".