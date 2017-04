Alla vigilia di Real Madrid e Bayern Monaco hanno parlato i bavaresi Xabi Alonso (ex della sfida) e il capitano Philipp Lahm. Sono entrambi fiduciosi sul passaggio del turno, nonostante siano anche consapevoli di ripartire dal passivo di 2-1 subito all'Allianz Arena.



Xabi Alonso: "Noi siamo il Bayern - ha spiegato a El Pais - sappiamo come si fa. Il Real è una squadra di grandi talenti. Oltre a giocare bene, bisogna essere fortunati e sperare che loro non siano in giornata.... Conosco bene il Bernabeu e ci aspetta una grande notte. Sarà un ritorno molto emozionante".



Philipp Lahm: "Andremo là - riporta l'Ansa - per cercare di invertire la tendenza Non sarà facile e non abbiamo i favori del pronostico. Ma sappiamo di poter vincere a Madrid".