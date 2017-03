L’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, attualmente si trova in uno stato di grazia. In Liga nelle ultime quattro partite è sempre andato in gol, e anche la Champions gli sorride. Infatti ha già messo a segno cinque reti negli ultimi quattro incontri europei: doppietta al Borussia Dortmund, un gol al Legia Varsavia, uno allo Sporting Lisbona e uno al Napoli al Bernabéu. Qualora dovesse segnare anche allo stadio San Paolo di Napoli questa sera, significherebbe il raggiungimento di un record personale, con sei gol in cinque partite di Champions. La squadra di Sarri dovrà quindi fare molta attenzione a Benzema, uno dei giocatori più in forma dei Blancos.