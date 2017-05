Il difensore del Real Madrid Dani Carvajal, ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions contro i vicini dell'Atletico Madrid. Lo ha fatto a Real Madrid TV: "Siamo in uno dei nostri migliori momenti. Dobbiamo stare attenti a non prendere gol domani per poi segnare al Calderón. Siamo in grande forma fisica, con la rosa quasi al completo, e abbiamo voglia di vincere"