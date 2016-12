Come riporta Sportmediaset: in estate il Real Madrid cercherà di assicurarsi Thibaut Courtois, portiere del 1992 dal Chelsea per sostituire il partente classe '86 Keylor Navas. I Blues hanno messo gli occhi quindi su Jan Oblak, classe '93 dell'Atletico Madrid, e su Joe Hart, classe 1987 al Torino quest'anno in prestito dal Manchester City di Pep Guardiola.