A quanto riporta il Sun, qualora Karim Benzema dovesse restare al Real Madrid, allora Alvaro Morata lascerà i blancos. Il Chelsea sarebbe il club in pole per arrivare allo spagnolo, che è il beniamino di Conte. Quest'ultimo avrebbe infatti rivelato che Morata rappresenterebbe la prima scelta in vista della partenza di Diego Costa.



Morata ha però negato recentemente di sentirsi con il tecnico italiano: "Se Conte mi chiama lo fa contattando il mio vecchio numero, perchè non l'ho sentito. Quindi si vede che non ha il mio nuovo numero di cellulare". Non è però un segreto in Inghilterra, il fatto che Conte prediliga l'attaccante del Real a Romelu Lukaku dell'Everton.