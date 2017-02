Cristiano Ronaldo ha recuperato. I colpi rimediati in allenamento e poi con l'Osasuna, sabato in campionato, non gli impediranno di scendere in campo domani al Bernabeu per l'andata degli ottavi di Champions con il Napoli. Anzi: ieri Cristiano ha lavorato a parte, ma oggi è sceso regolarmente in campo con i compagni, in occasione dell'allenamento andato in scena a Valdebebas, la casa del Real.