Uno degli uomini del Real Madrid più desiderati, Isco, ha parlato alla vigilia della semifinale contro l'Atletico. Il giocatore è tornato sulla partita di ritorno col Bayern, vinta tra le polemiche nei confronti di blancos e arbitro, ma non ha accennato agli episodi:



"L'inno della Champions - riporta Mundo Deportivo- mi ha sempre motivato in modo speciale. Si è trattato di una delle grandi notti del Bernabeu, un quarto di finale contro il Bayern, c'è poco altro da dire. Dopo il gol subito in Germania non ci siamo abbattuti, ma siamo riusciti ad ottenere un risultato importante su un campo difficile. La squadra non si arrende mai, alla fine grazie al nostro potenziale straordinario riusciamo sempre a imporci. Ho avuto la fortuna di ricevere l'affetto dei tifosi dal primo giorno, e questo rende tutto più facile".



Sull'Atletico: "Sarà una partita molto difficile, perché l'Atletico da affrontare in una doppia sfida (invece che in uno scontro diretto) è più complicato. Speriamo che vada a finire come nelle scorse volte che gli abbiamo incrociati in Champions".