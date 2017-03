In Spagna, il futuro del portiere del Real Madrid, Keylor Navas, è al centro di voci di mercato. Il cuore dei tifosi blancos sembra essere rimasto legato a Iker Casillas, e Navas non convince del tutto. Per questo Marca ha lanciato un sondaggio, dove chiede ai sostenitori madridisti di dire la propria: “Keylor Navas nella prossima stagione deve continuare ad essere portiere del Real Madrid?”. Come già accennato pocanzi, sono tanti i tifosi che chiedono il ritorno di Kiko, altri invece sottolineano che “il problema non è il portiere, bensì la difesa”. Dati alla mano, al momento sono comunque in maggioranza coloro che sostengono l'opzione “Il Real deve cederlo”.



Anche se il Real non ha mai accennato ad una cessione di Navas, ci sono diversi nomi accostati alla porta dei blancos, che potrebbe vedere un nuovo ingresso da quest’estate. David de Gea, portiere della Nazionale spagnola, è la prima scelta, ma la stampa inglese asserisce anche l’interesse mai sopito di Zidane per il belga Thibaut Courtois. Entrambi militano in Premier, il primo nel Manchester United, il secondo nel Chelsea di Conte. De Gea era già stato a un passo dal trasferimento al Real nel 2015, ma a causa di un fax “inceppato” l’affare non si concretizzò. Ora il club spagnolo potrebbe riprovarci, anche se il Sun ha confermato la volontà di De Gea di restare allo United. Dalla sua invece, Courtois conosce già Madrid, è più giovane, e il suo rendimento tra i pali sta risultando fondamentale per i Blues, primi in classifica.