Un pareggio emozionante, una beffa per il Real Madrid, che accarezzava fino a pochi minuti dalla fine una vittoria che lo avrebbe avvicinato ancora di più al titolo, un premio oltre i propri meriti per un Atletico spesso in difficoltà. Griezmann risponde alla capocciata di Pepe e strappa un importantissimo 1-1 al "Bernabeu" che consolida la terza posizione in classifica dei colchoneros.



Il Real Madrid, senza Varane ma col ritrovato Pepe, tiene costantemente in mano il pallino del gioco e crea almeno 3 nitide palle gol con Benzema e Ronaldo, ma Oblak e Savic, sul tentativo del portoghese, sono miracolosi. La squadra di Simeone spaventa solo una volta Navas col sinistro da fuori di Griezmann, ma capitola al 52° sul colpo di testa vincente di Pepe, che poco dopo esce per infortunio, su assist di Kroos. Torres ha la palla del pareggio ma se la divora e allora Simeone si inventa il cambio con Thomas e la pressione esercitata negli ultimi 10 minuti porta all'1-1 di Griezmann (alla 150esima gara con l'Atletico) su imbucata perfetta di Correa.



Il derby di Madrid finisce in parità e a fare festa è anche il Barcellona, che scongiura la fuga del Real e rimane in corsa più che mai per la vittoria del campionato.