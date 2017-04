Gareth Bale tiene in ansia Zinedine Zidane e il suo Real Madrid. L'esterno gallese è alle prese con un problema al polpaccio della gamba destra che, secondo la stampa spagnola, oltre a rendergli fastidioso il volo di ritorno da Monaco di Baviera, lo mette in dubbio per il ritorno di martedì contro il Bayern (ieri in Germania il Real si è' imposto 2-1). L'ex Tottenham salterà sicuramente l'impegno di campionato con lo Sporting Gijon, poi nelle prossime ore se ne saprà di più sull'entità di un infortunio che potrebbe fermare ancora una volta Bale.