La Spagna si ferma, questa sera c'è la regina di tutte le partite: va in scena Real Madrid-Barcellona, El Clasico numero 234, sfida che potrebbe decidere le sorti di questa Liga. Con una partita in meno sono i blancos a guidare la classifica con tre punti di vantaggio sui catalani: in caso di successo i madridisti, galvanizzati dal passaggio del turno in Champions League contro il Bayern Monaco, si porterebbero a +6 e metterebbero una seria ipoteca sul titolo. Dall'altra parte un Barcellona arrabbiato per l'eliminazione contro la Juventus e a caccia di un successo che oltre a restituire morale riaprirebbe il campionato: obiettivo ripetere l'impresa della scorsa stagione, quando al Santiago Bernabeu la squadra di Luis Enrique si impose con un clamoroso 0-4.



E' sempre sfida nell sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, i due che si contendono Pallone d'Oro e scettro di migliore al mondo dal 2008: la Pulce argentina guida la classifica marcatori con 30 gol, seguono il compagno di squadra Suarez (23) e CR7 a quota 20; ben distanti gli altri marcatori madridisti (Morata a 11, Benzema e Isco a 9 come Neymar).



Real Madrid avanti nel computo degli scontri: sono 93 le vittorie dei blancos, 91 quelle del Barcellona e 49 i pareggi.



Una rivalità storica, la sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi e tanti duelli individuali: fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Real Madrid-Barcellona.