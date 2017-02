L'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, verrà multato per una foto fuori dagli schemi. No, non si tratta di materiali a luci rosse, ma di uno scatto con iguana in via d'estinzione di un parco naturale in Martinica (Caraibi), immortalato tra le sue mani. Il quotidiano La Provence ha denunciato il calciatore alla procura di Fort-de-France, in seguito alle parole del presidente del parco, Louis Boutrin: "Qui Benzema sarà sempre il benvenuto, ma le stelle del calcio non sono al di sopra della legge. Bisogna rispettarla". Resta da capire a quanto ammonterà la sanzione.