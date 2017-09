L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il rinnovo del suo contratto fino al 2022: "Questo rinnovo rappresenta molto. Sono felice e orgoglioso della mia esperienza nel Real Madrid. Continuerò a lavorare per vincere titoli, perché sono nel miglior club del mondo. Non abbiamo cominciato bene in campionato, ma siamo all'inizio e possiamo recuperare. L'importante è restare uniti. Le critiche ci sono e fanno parte della vita di un calciatore, ti permettono di restare ad alti livelli. Gioco nel Real ed è ovvio che ci siano. Mi piacerebbe chiudere qui la mia carriera, non c'è un altro club come questo. La Nazionale? Sono competitivo, mi piace essere convocato. Devo lavorare bene per farmi trovare pronto".