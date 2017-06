Il futuro di Alvaro Morata è ormai in definizione. L'attaccante ex Juve è vicinissimo al Manchester United, dopo il ritorno ai blancos, dove non è riuscito a imporsi come titolare. Perciò è ai saluti e, a rincarare la dose, ci ha pensato il compagno di squadra Dani Carvajal ai microfoni di Movista+, che hanno il sapore di saluto: "Morata? Mi metto nella pelle di chi non gioca molto e vuole conquistare un posto per la prossima Coppa del Mondo. Vuole lasciare il segno e attraverso la continuità può diventare il migliore...o forse no, non si sa mai".