Il laterale del Real Madrid, Daniel Carvajal, ha affiancato il tecnico Zinedine Zidane alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli. Ecco le sue principali dichiarazioni:



Dopo l'andata, come si affronta la gara di domani? "E' un buon risultato, ma sappiamo che sarà molto difficile domani. Dovremo scendere in campo e sudare la maglia".



Avete avuto un antipasto nell'arrivo all'albergo di quello che sarà l'ambiente domani al San Paolo. "Sicuramente è bello giocare in questi ambienti, come quello di domani, ma alla fine il calcio si gioca undici contro undici e speriamo di farlo meglio del Napoli".



Il Napoli è molto pericoloso in attacco, come si ferma? "Sicuramente, all'andata ci hanno creato pericoli, hanno velocità, pressano in avanti e dobbiamo giocare insieme per chiudere gli spazi".



Per voi difensori è importante l'aiuto di tutta la squadra. Qualcuno può essere libero da questi impegni? "No, se vedi le statistiche tutti corrono tantissimi, è un lavoro che tutti dobbiamo fare".



Hai parlato con uno degli spagnoli del Napoli dell'ambiente del San Paolo? "Sì, ho parlato con Pepe Reina, mio grande amico, ma di tutto".