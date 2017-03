Il Real Madrid in estate tornerà sul mercato per prendere un portiere di spessore; Keylor Navas sarà ceduto e al suo posto i blancos si preparano a fare un grande colpo. I nomi in lista per il futuro sono cinque: Gianluigi Donnarumma, che però il Milan non vuole cedere, Hugo Lloris del Tottenham, Sergio Rico del Siviglia, David De Gea del Manchester United e Thibaut Courtois del Chelsea.