Dopo il comunicato del Siviglia, che ha chiesto ufficialmente alla Federazione spagnola di squalificare il difensore Sergio Ramos, il Real Madrid ha voluto rispondere al club andaluso con un ulteriore comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.



Il Real Madrid esprime il suo completo supporto per il proprio capitano, e anche della nazionale spagnola, la cui condotta è ed è sempre stata esemplare nel corso di tutta la sua carriera al punto che lui rappresenta un punto di rifereminto per i valori nel mondo del calcio e nello sport in generale.



Il Real Madrid è sempre stata inflessibile nel applicare una tolleranza zero nei confronti di episodi violenti con l'assoluta convinzione nel rinunciare a quelle condotte che danneggerebbero la buona immagine che il calcio dovrebbe proteggere. Lo sport dovrebbe essere un punto di incontro, non di insulti o di qualunque altra forma di violenza.



Il Real Madrid ha sempre evidenziato la propria volontà di collaborare con gli altri club per sradicare la violenza negli stadi e ovviamente ci uniamo alla richiesta fatta dal Siviglia nel proprio comunicato in cui si chiede che i fan che assisteranno domani alla partita lo facciano con rispetto e tolleranza.