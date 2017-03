Il posticipo contro il Betis, dopo l'autogol di Keylor Navas, si era fatto piuttosto complicato per il Real Madrid, e il pareggio di Cristiano Ronaldo aveva rimediato solo in piccola parte. Così ci ha pensato il solito Sergio Ramos, a una decina di minuti dal termine, a dare una spinta a suoi in vetta alla classifica, scavalcando il Barcellona fermato a La Coruna. Questo gol ha però un peso speciale per il capitano delle merengues che è salito al secondo posto nella classifica dei difensori goleador del Real, superando Roberto Carlos con 69 reti. Irraggiungibile Hierro a quota 128 gol.