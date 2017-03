Florentino Perez alimenta le voci di mercato sul giovane attaccante francese del Monaco, Mbappé. Il presidente del Real Madrid ha dichiarato a RMC: "Benzema in coppia con Mbappé? Tutto è possibile, ma in questa fase della stagione non bisogna parlare di mercato. Karim è un mix tra Zidane e Ronaldo, è il miglior centravanti del mondo e sono convinto che resterà. In questo momento non parliamo di rinnovi del contratto, ma se dipendesse solo da me, rimarrebbe a vita nel Real Madrid. Sono molto contento di lui, ha un comportamento esemplare".